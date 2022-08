Incendies en France : comment s’organise la mobilisation des pompiers sur le territoire ?

"C'est de l'entraide commune". Depuis le début de l'été, la France est victime d'importants incendies. Si bien que l'Hexagone a connu, dès le mois de juillet, un record de surfaces touchées par les feux avec 47.361 hectares partis en fumée. Une situation qui force les pompiers des différents départements à se mobiliser pour intervenir n'importe quand et sur n'importe quel territoire. "Quand on a besoin d'eux ils viennent et quand ils ont besoin de nous, on va chez eux. Ce qui fait que depuis le début de l'été, on est quasiment toutes les semaines dehors", explique ainsi le commandant Alain Tichit du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Lozère (SDIS 48).

Sur tout le territoire, les pompiers sont sur le qui-vive pour tenter d’éteindre le plus rapidement possible les feux. Tâche de plus en plus difficile, avec les vagues de chaleur. Depuis le début de la semaine, plusieurs départements sont touchés. Ce mardi, de nouveaux départs de feux ont été signalés en Gironde, déjà ravagé par d'importants incendies en juillet. Du côté de la Lozère et l’Aveyron, on compte plus de 700 hectares brûlés. Une situation critique, qui pousse la mobilisation nationale de tous les pompiers, mais comment s’organise-t-elle ?