Incendies en Gironde : l’équivalent de la surface de Paris déjà parti en fumée

Au total, ce sont plus de 14.000 habitants et vacanciers qui ont dû plier bagages en urgence depuis mardi. Sept centres d'hébergement d'urgence et une cellule d'urgence médico-psychologique ont été ouverts pour soutenir les sinistrés. Sur l'ensemble des deux fronts, 1200 soldats du feu sont mobilisés, dont quatre ont été légèrement blessés, appuyés par des bombardiers d'eau (3 Canadair et 2 Dash).

Ces feux, qui n'ont pas fait de victime, se sont déclenchés au début de la vague de chaleur qui touche la France où les maximales resteront très élevées jusqu'en début de semaine prochaine, avec des valeurs entre 35°C et 40°C, voire au-delà.