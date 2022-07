Incendies en Gironde : hommage aux pompiers, reconstruction... Ce qu'a dit Emmanuel Macron sur place

À son arrivée à La Teste-de-Buch, Emmanuel Macron a tout de suite salué les pompiers et gendarmes présents sur les lieux. Durant de longues minutes, le président a remercié chacun des membres des secours et des forces de l'ordre. Un hommage qu'il a poursuivi plus tard, lors d'une prise de parole en direct devant les journalistes. "Je veux remercier celles et ceux qui ont contribué à la lutte contre ces incendies", a dit le président, saluant également le travail des bénévoles contre le feu.

Autant de remerciements qui traduisent, selon le chef de l'État, la "formidable chaîne de solidarité humaine pour battre la bête qu'est le feu. Les pompiers sont des héros absolus", a-t-il poursuivi. "Je veux dire les remerciements de la nation toute entière. Un travail d'autant plus exceptionnel qu'il n'y a pas de victimes, compte tenu du défi qui était le nôtre", a ajouté-t-il.