Incendies en Gironde : on vous explique les "feux zombies" qui couvent en sous-sol

Ils sont invisibles à l'œil nu. Alors que la végétation cesse de se consumer en surface, quelques centimètres sous terre, ils continuent de couver. Les feux de tourbe, aussi appelés "feux zombie", ravivent les brasiers que l'on croyait éteints. Difficiles à détecter et encore plus à combattre, ces résidus d'anciens foyers sont, pour partie, à l'origine de la reprise des incendies en Gironde - où 7400 hectares ont été ravagés à Landiras - un département où 14.000 hectares avaient déjà brûlé à la mi-juillet.

"Le feu de juillet n'a jamais été déclaré éteint, il s'était enterré", a expliqué, jeudi 11 août, Martin Guespereau, préfet délégué de la Gironde pour la sécurité et la défense de la zone sud-ouest. En réalité, c'est comme si l'incendie ne s'était jamais arrêté. Par endroits, à 40 centimètres de profondeur, des températures supérieures à 150 degrés ont été constatées par un drone thermique. Le sol y est incandescent. La faute à la tourbe (ou lignite), une matière organique, présente en sous-sol, formée par l'accumulation de débris végétaux et très riche en carbone (environ 20%), qui sert de combustible et est donc inflammable.