Les incendies en Gironde liés à un projet de centrale solaire ? Gare à cette théorie fumeuse

L'un des principaux promoteurs de cette idée est un internaute amateur de vidéos farfelues sur la 5G et le Covid-19. Sur TikTok, l'homme a publié une vidéo devenue virale ce samedi, récoltant plus de 760.000 vues. Il s'y interroge sur la coïncidence entre un article publié il y a un an et le déplacement d'Emmanuel Macron après les incendies.

Capture d'écran à l'appui, il relaie un article de 20 Minutes intitulé "Gironde : un milliard d'euros d'investissement, 1000 hectares de forêt rasés… Le tentaculaire projet de ferme solaire Horizeo va faire débat". Avant d'instiller le doute auprès de ses quelque 20.000 abonnés : "C'est moi, où il y a un lien entre ces deux événements ?" Une rumeur qui, depuis, a pris de l'ampleur, en étant notamment partagée par les principaux influenceurs de cette sphère sceptique. Mais est-elle fondée ?