Incendies en Gironde : les feux "fixés" après 12 jours de "lutte acharnée"

C'est un soulagement immense pour les habitants et les pompiers. Après douze jours et treize nuits de lutte interminable, les deux incendies "hors norme" qui ont ravagé près de 21.000 hectares de forêts en Gironde et entraîné l'évacuation de 36.000 personnes sont maintenant "fixés". Mais le travail se poursuit pour les éteindre.

À Landiras, dans le sud du département, la préfète de Gironde et Nouvelle-Aquitaine Fabienne Buccio a affirmé, ce lundi 25 juillet, que le feu était désormais "fixé", permettant aux habitants de rejoindre leur domicile. En tout, c'est plus de 13.800 hectares de pins qui sont partis en fumée depuis le 12 juillet. Du côté de La Teste-de-Buche, c'est samedi que l'incendie, qui a ravagé 7000 hectares de forêt, a été déclaré fixé par la préfecture.

Le bilan de cette "lutte acharnée" contre les flammes est "positif", a relevé la préfète : aucune victime à déplorer et des dégâts matériels plutôt limités, cinq maisons, un restaurant et une discothèque détruits, les cinq campings de la dune du Pilat, d'où 6000 vacanciers avaient été évacués, sur près de 2800 bâtiments "directement exposés".