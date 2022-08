Incendies en Dordogne : les deux feux "fixés", près de 90 hectares de forêts partis en fumée

Au total, 90 hectares de forêt ont été détruits par les flammes sur les deux sites touchés, à La Roche-Chalais et sur la commune d’Eygurande-et-Gardeneuil. Aucun blessé n’a été déploré et un seul logement a été évacué dans ce qui est qualifié du "plus gros incendie de la saison" en Dordogne par les pompiers, qui avaient parlé, dans un premier temps, d'un bilan de 110 hectares brûlés.