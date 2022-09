Feux de forêt : près de 16 terrains de foot ont brûlé toutes les minutes en 2021

"C'est stupéfiant", a déclaré à la BBC James MacCarthy, analyste au sein de cette plateforme en ligne qui se charge de surveiller l'activité des feux de forêts dans le monde. "C'est à peu près le double de ce que c'était il y a seulement 20 ans. C'est assez étonnant de voir à quel point l'activité des incendies a augmenté en si peu de temps."

2021 a été classée comme la 2e année la plus dévastatrice jamais enregistrée en termes de feux de forêt avec une superficie équivalente au Portugal complètement consumée. Ce sont les pays septentrionaux, à l'image du Canada ou de la Russie, qui subissent avec le plus de force ces épisodes de feux de forêt. Ces régions observent un réchauffement plus fort qu'ailleurs dans le monde. Parmi les 9,3 millions d'hectares consumés en 2021, plus de la moitié se trouvaient en Russie.

En plus des ravages que cela entraîne sur les écosystèmes, ces incendies en masse risquent d'aggraver un peu plus le réchauffement climatique. Car si les arbres et les sols stockent du dioxyde de carbone, l'un des principaux gaz qui réchauffent notre atmosphère, les incendies peuvent entraîner son retour massif dans l'atmosphère. Ces feux de forêt auraient "la capacité de libérer une grande partie du carbone stocké dans les sols", a encore prévenu James MacCarthy.