Feux de forêt : un été record de surfaces brûlées en Europe

La France a déjà connu pire dans les années 1970, avant les données standardisées européennes. Mais l'année 2022 est la plus grave en 16 ans selon ces chiffres, en grande partie à cause de deux grands brasiers successifs en Gironde où des pompiers allemands, polonais ou encore autrichiens sont arrivés cette semaine en renfort. Déjà plus de 61.000 hectares sont partis en fumée.