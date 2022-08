Incendies en Gironde : la forêt de la Teste-de-Buch à nouveau interdite d'accès

D'après les termes de l'arrêté municipal, "la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules avec ou sans moteur sont interdits sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d'exploitation, pistes cyclables et autres sentiers ouverts au public dans le massif forestier de la commune sinistré par l'incendie (...)". L'arrêté dresse une liste de personnels autorisés comme les services de sécurité et de secours, mais aussi les chasseurs "uniquement pour nourrir les animaux de la forêt".