Incendies en Méditerranée : un lien "avéré et établi" avec le réchauffement climatique, rappelle Jean Jouzel

Pourtant, comme le note le climatologue, en examinant les données scientifiques sur le nombre d'incendies, on constate bien une baisse des départs de feu par rapport aux années 80. Par exemple, dans une quinzaine de départements du pourtour méditerranéen analysés grâce à la base de données Prométhée, ce chiffre a été divisé par deux en quarante ans. Dans la zone, on recensait environ 2945 incendies en moyenne par an sur la période 1980-1989 contre 1450 par an depuis 2020. Les aménagements du territoire pour lutter contre les incendies, les moyens dépensés en matière de prévention du public ou le déploiement de Canadairs, efficaces pour circonscrire les feux, ont fortement contribué à cette baisse.