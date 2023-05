Incendies : l'Assemblée nationale vote l'interdiction de fumer dans les bois et forêts lors des périodes à risque

La proposition de loi inclut explicitement le jet de mégot parmi les causes pouvant "provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts". Pour les cas les plus graves ayant entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, les sanctions pénales pourraient atteindre dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende. La ministre des Collectivités territoriales Dominique Faure s'en est remise à la "sagesse" des députés sur ce vote, soulignant qu'il faudra que soit précisé ce qu'il en est aux abords des habitations.

Issu du Sénat, ce texte sur la prévention des feux a été validé par 197 voix pour, au bout de trois jours de débats consensuels. Une série de dispositions visant à établir une "stratégie nationale" face aux incendies, associant tous les acteurs concernés et incluant les espaces agricoles, ont été quasiment toutes adoptées à l'unanimité. Élus de gauche et du RN ont cependant déploré un "manque d'ambition" des mesures, et les insoumis dépeignent un "coup de com'". Parmi ces derniers, ils ont été 30 à s'abstenir lors du vote.

Députés et sénateurs doivent désormais tenter de s'accorder sur une version commune, en vue d'une adoption définitive rapide à l'approche d'un nouvel été où sont craints de gigantesques feux comme en 2022. Les Pyrénées-Orientales ont déjà été le théâtre mi-avril du premier grand incendie de l'année dans le pays, avec des flammes qui ont parcouru environ 1000 hectares.