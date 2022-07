Incendies : la forêt peut-elle renaître de ses cendres ?

Ils étudient ce qu’ils appellent la forêt mosaïque sur des terres réputées difficiles. Le sol est ici pauvre et sablonneux. "Sur cette parcelle de forêt, on a planté du bouleau, du chêne vert et puis bien sûr l’espèce emblématique de la région, le pin maritime", poursuit Bastien Castagneyrol.

Mélanger les espèces enrichit la biodiversité et peut permettre aux arbres d’être mieux protégés, notamment face au risque d’incendies, mais pas seulement. "Les arbres sont mieux protégés des tempêtes qui causent des dégâts très importants, de la sécheresse et des attaques de champignons et d’insectes tout aussi destructeurs pour la forêt", affirme Christophe Plomion, directeur de recherche à l’INRAE. Pour faire face au changement climatique, ce modèle de forêt sera bientôt transposé dans certaines forêts landaises.