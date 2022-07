Incendies : la surface de forêts détruite est-elle trois fois plus grande qu’en 2020 ?

Ainsi, le bilan 2022, qui ne peut que s’aggraver dans les jours qui viennent, est nettement plus lourd que la moyenne observée chaque année. Et le changement climatique est la cause principale de ces épisodes plus violents et plus récurrents. "En France métropolitaine, sur la période 2007-2018, on dénombre une moyenne annuelle de 4040 feux qui ravagent 11.117 ha de forêt", indique le ministère de la Transition écologique. Dans ce contexte, le gouvernement a publié des conseils visant à prévenir les feux et à adopter les bons réflexes.