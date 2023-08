Incendies meurtriers à Hawaï : pourquoi des espèces de plantes invasives sont pointées du doigt

Capables d'envahir des terrains difficiles et de remplacer peu à peu les plantes locales, la plupart de ces herbes, dont le Cenchrus ciliaris, l'herbe de Guinée ou encore l'herbe à mélasse, sont originaires d'Afrique. Elles ont été introduites pour servir de pâturage au bétail, sans se douter du danger qu'elles représenteraient des décennies plus tard. À Hawaï, la fin des plantations de canne à sucre autour des années 1990, dans un contexte de mondialisation, a eu des conséquences désastreuses : d'immenses zones sont abandonnées et envahies par les herbes. Selon un conseil hawaïen consacré aux espèces invasives, 79 plantes ont été introduites sur les îles dès 1793, lorsque les Européens puis les Américains se sont installés, relève le Time. Elles poussent actuellement sur près de 25% de la surface de l'archipel.

"Les herbes envahissantes sont très inflammables, elles changent le paysage, elles créent des conditions favorables aux feux, et tout d'un coup, vous avez beaucoup plus d'incendies", explique à l'AFP Carla D'Antonio, chercheuse travaillant sur ces espèces depuis plus de 30 ans. Au lieu de se décomposer comme d'autres plantes une fois mortes, ces herbes "restent debout pendant longtemps, aussi sèches que de la paille", décrit cette professeure à l'université de Californie à Santa Barbara.