En Inde, la population de tigres sauvages progresse à nouveau et dépasse les 3000 individus

Par le passé, le plus gros des félins évoluait largement à travers l'Asie centrale, de l'Est et du Sud. Mais sa population a diminué radicalement, de plus de 93% au cours des 100 dernières années. À l'heure qu'il est, on ne le retrouve à l'état sauvage que dans treize pays, comme l'indique l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

En Inde, les recensements sont réalisés tous les quatre ans. Les spécialistes utilisent notamment des caméras et des systèmes informatiques afin de parvenir à localiser et identifier les différents tigres. Le rythme d'augmentation, encourageant, a toutefois ralenti. Il s'établit à moins de 7% sur la période de quatre ans étudiée, contre plus de 30% lors de la précédente. Pas de quoi entamer l'enthousiasme du Premier ministre indien : Narendra Modi a réagi à ce "moment de fierté" en soulignant que "notre famille s'agrandit". Et d'insister : "C'est une réussite non seulement pour l'Inde, mais aussi pour le monde entier."