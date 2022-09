Inflation : ce patron offre une prime de 400 euros à ses salariés qui font un geste pour la planète

Deux autres employés n’ont pas attendu la prime pour changer leurs habitudes. Depuis plusieurs mois déjà, ils font du covoiturage pour réduire leur budget essence et leur empreinte carbone. "On s’est rendu compte qu’on habitait à côté. Donc, on fait ce chemin tous les jours, parfois avec sa voiture, parfois avec la mienne et on fait pas mal d’économies, mine de rien", témoignent-ils. Pour eux, la prime est une raison de plus pour continuer leurs efforts. "Ça va aller dans le carburant. Avec 400 euros, on va rouler deux ou trois mois peut-être", poursuit l’un d’eux. La prime devrait être versée aux salariés dans les prochains jours.