Une application lancée avant l'été pour localiser fontaines et îlots de fraicheur

Si l'été 2023 n'a pas été aussi dramatique que l'été 2022, marqué par de violents incendies, il est tout de même le quatrième été le plus chaud depuis 1900 : +1,4 degré au-dessus des normales 1991-2020. Avec son lot de conséquences et de leçons à tirer. Dans un document, le ministère de la Transition écologique dresse un bilan du "plan national de gestion des vagues de chaleur" mis en place pour la première fois en juin dernier. Celui-ci visait quatre catégories de personnes : le grand public, les jeunes et les travailleurs vulnérables, les travailleurs et les entreprises, les sportifs et les spectateurs d'événements culturels.

Ce plan va être prolongé l'an prochain, avec de nouvelles actions concrètes. Parmi celles-ci, le gouvernement va déployer avant l'été prochain un site Internet et une application permettant de recenser les fontaines publiques et les ilots de fraicheur dans chaque commune. À l'heure actuelle, ce dispositif est disponible dans certaines villes uniquement et selon des dispositifs variés. À Paris, par exemple, les 1200 points d'eau potable de la capitale sont identifiés sur Google Maps.