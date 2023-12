INFO TF1 - Décès d'un bébé dauphin, inspection sur les orques : les explications de Marineland

La direction de Marineland confirme le décès d'un bébé dauphin le 25 décembre, qui avait été annoncé par les associations animalistes. Le gouvernement avait lancé une inspection pour vérifier l'état de santé des trois orques après le décès d'un mâle. Selon le parc, les experts ont reconnu "la qualité des soins prodigués" tout en relevant "un point de vigilance" sur les dents des cétacés.

Depuis le 25 décembre, les associations de défense des animaux dénoncent "le silence" du parc Marineland après le décès d'un bébé dauphin le jour de Noël. Auprès de la rédaction de TF1info, la direction du zoo marin confirme la mort du cétacé, et livre quelques détails.

"Le bébé de la dauphine Joe est décédé le 25 décembre, soit deux jours après sa naissance, dans la période connue pour être critique pour les tout jeunes cétacés, explique le parc. On considère qu'une 'règle des trois-trois-trois' régit la survie d'un petit : les caps de trois jours, trois semaines, trois mois pendant lesquels les bébés dauphins restent très fragiles. Le taux de survie des jeunes dauphins en milieu naturel est inférieur à 44% lors des trois premières années de vie."

Et de poursuivre : "Même si les spécialistes animaliers savent que les delphineaux sont particulièrement vulnérables à la naissance, la perte d’un animal est toujours une épreuve sur le plan émotionnel pour les équipes zoologiques de Marineland".

L'association animaliste One Voice avait relayé la mort du bébé dauphin sur les réseaux sociaux.

Le Marineland avait déjà été endeuillé mi-octobre, avec le décès de Moana, un orque mâle de 12 ans, un mois après que la justice avait ordonné une expertise sur son état de santé.

Mi-novembre, la secrétaire d'État chargée de la Biodiversité, Sarah El Haïry, avait annoncé avoir, elle aussi, diligenté une inspection pour vérifier l'état de santé des trois derniers orques du Marineland : la mère de Moana, Wikie (22 ans), Inouk (23 ans) et Keijo (9 ans), tous trois nés à Antibes.

"Suite à des signalements inquiétants reçus à propos de l’état de santé des orques du Marineland d’Antibes, j'ai saisi mes services qui conduiront une inspection afin de vérifier leur état de santé", avait-elle alors indiqué.

Les deux experts soulignent la qualité des installations, de l’alimentation, des soins et du suivi vétérinaire des orques. La direction du parc

Auprès de TF1info, la direction du parc d'Antibes fait savoir que les deux experts indépendants mandatés par le ministère de la Transition écologique ont rendu leur rapport après une inspection menée sur place le 28 novembre dernier.

"Concernant les conditions de vie, les deux experts soulignent la qualité des installations, de l’alimentation, des soins et du suivi vétérinaire des orques ainsi que la qualité de l’eau des bassins. Ils ont également attesté que les équipes animalières et vétérinaires disposaient de toutes les compétences et ressources requises pour assurer la santé et la qualité de vie des orques", rapporte la direction du Marineland.

Les soucis dentaires des orques en captivité

Les experts ont toutefois relevé, selon l'expression du parc, un "point de vigilance" : l'état des dents des orques. "Les experts ont cependant reconnu la qualité des soins prodigués", rapporte la direction du parc, estimant que "les lésions dentaires sont une fragilité identifiée en milieu naturel".

Après avoir étudié la dentition de 29 orques en captivité dans le monde, des chercheurs ont pourtant démontré que ceux-ci présentaient de graves problèmes dentaires pouvant entraîner des infections à répétition et un traitement antibiotique quasi-permanent qui affaiblit leur condition.

Dans la nature, l'usure des dents des orques est liée au fait de s'attaquer à leurs proies, quand en captivité celles-ci leur sont données mortes. L'usure en captivité est donc liée à d'autres éléments : l'étude, parue en 2017 dans Archives of Oral Biology, montrait que des comportements répétitifs (l'animal mord une surface dure de manière répétitive) ou un claquage des dents permanent en captivité pouvaient contribuer à cette usure accélérée.

"A Marineland, les orques bénéficient des dernières avancées en médecine humaine, ce qui n’est pas le cas chez les animaux sauvages", se défend la direction du parc, assurant avoir apporté toute son "aide lors de cette expertise".

Les résultats de l'examen post-mortem de l'orque décédé, Moana, n'ont pas encore été révélés.

Le Marineland se prépare à l'entrée en application de la loi contre la maltraitance animale, qui interdira, à partir de décembre 2026, les spectacles de cétacés et, sauf dérogation, le maintien des orques et dauphins en captivité dans le parc.