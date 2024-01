INFO TF1 - Le Marineland d'Antibes assure que ses orques ne seront pas vendues

Pour la première fois, la direction du Marineland d'Antibes a accepté d'évoquer l'avenir ses trois orques, Inouk, Wikie et Keijo. Elle nous indique notamment qu'un exercice d'entraînement a bien eu lieu récemment pour les "préparer à un éventuel transfert vers un nouveau lieu d'hébergement". S'il ne confirme pas leur future destination, le parc aquatique assure que les cétacés ne seront pas vendus.

Silencieuse depuis la semaine dernière et l'évocation d'un exercice destiné à simuler un transfert des trois derniers orques en sa possession (Wikie, Inouk et Keijo), la direction du Marineland a accepté de s'expliquer sur la situation auprès de TF1. "Les orques ne seront en aucun cas vendues", insiste-t-elle ; alors que les associations dénoncent depuis cet été un projet de vente à un zoo japonais.

"À partir de 2026, la loi interdira de détenir des cétacés en France, dit-elle. Par conséquent, il est de notre responsabilité d'identifier et d'évaluer toutes les options possibles pour assurer les meilleures conditions d'hébergement et de bien-être pour ces animaux (…) Marineland et son équipe de zoologistes professionnels sont pleinement engagés pour le bien-être des animaux dont ils ont la charge."

On ignore le lieu du transfert

La direction du parc aquatique confirme par ailleurs à TF1 qu'un "exercice d'entraînement a au lieu avec les orques" mardi 9 janvier. Les associations animalistes, dont One Voice, avaient diffusé des images tournées au drone de cette manœuvre, également confirmée par la préfecture des Alpes-Maritimes. Toujours selon le Marineland, l'exercice "a eu lieu avec les orques, les équipes animalières et des experts internationaux pour les préparer à un éventuel transfert vers un nouveau lieu d'hébergement".

Reste à savoir quand et où. Le parc aquatique n'en dit pas plus. La préfecture précise, elle, que "les services de l'État n'ont reçu aucune demande de permis d'exportation et de certificat sanitaire, indispensables à tout transport des animaux vers l'étranger".

"Dans l'hypothèse d'un déplacement […] les soigneurs apprennent progressivement aux orques à rentrer sans stress, de manière volontaire, dans un brancard fabriqué sur mesure", avait encore indiqué la préfecture vendredi dernier. "C'est l'objet de la séance d'entraînement qui se déroulera dans quelques jours en présence des meilleurs experts du domaine."

Le parc Astérix avait transféré ses dauphins en 2021

De fait, ces brancards blancs étaient visibles sur les images diffusées les associations, qui pensaient le départ des cétacés "imminent", alors même que le parc vient de fermer ses portes pour l'hiver. Selon l'une d'entre elles, One Voice, les experts internationaux seraient japonais et le Japon le lieu de destination présumé des orques. Une information que le parc n'a ni confirmée ni commentée. En octobre, One Voice avait saisi le tribunal administratif pour empêcher le transfert, mais la procédure n'est possible qu'une fois le permis d'exportation effectivement délivré.

Les associations demandent un transfert des trois animaux nés en captivité vers un sanctuaire marin. Ces dernières années, plusieurs pays ont mis fin à la captivité des orques et des dauphins, mais il en existe toujours, aux États-Unis, au Japon ou encore en Chine. En France, le parc Astérix avait transféré ses dauphins début 2021, en Suède et en Espagne notamment.

À l'automne, le gouvernement avait demandé une inspection vétérinaire au Marineland, après le décès soudain - et encore inexpliqué - de Moana, un mâle de 12 ans, survenu en octobre. Deux experts indépendants s'étaient ensuite rendus sur place le 28 novembre dernier. À l'époque, la direction du parc avait rapporté leur conclusion pour TF1Info : "Concernant les conditions de vie, les deux experts soulignent la qualité des installations, de l’alimentation, des soins et du suivi vétérinaire des orques ainsi que la qualité de l’eau des bassins. Ils ont également attesté que les équipes animalières et vétérinaires disposaient de toutes les compétences et ressources requises pour assurer la santé et la qualité de vie des orques."

Les deux spécialistes avaient toutefois relevé, selon l'expression du parc, un "point de vigilance" : l'état des dents des cétacés. "Les experts ont cependant reconnu la qualité des soins prodigués", rapporte la direction du parc, estimant que "les lésions dentaires sont une fragilité identifiée en milieu naturel". S'agissant d'un bébé dauphin, né en captivité le 23 décembre avant de succomber le jour de Noël, le Marineland avait alors fait état d'une "période connue pour être critique pour les tout jeunes cétacés".

La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale prévoit l'interdiction des spectacles avec des cétacés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi ; ainsi que la fin de la reproduction en captivité dans le même délai.