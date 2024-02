INFO TF1 - Orque Moana de Marineland : ce que révèle l'autopsie du cétacé décédé

Le 18 octobre dernier, Moana, une orque mâle âgée de 12 ans, était retrouvée morte au Marineland d'Antibes. Selon nos informations, le rapport d'autopsie impute ce décès à la présence d'une bactérie. Tous les autres animaux ont été testés négatifs. Le transfert des trois derniers orques du parc est gelé en attendant la fin d'une inspection menée par les services de l'État.

Moana, une orque mâle âgée de 12 ans, était retrouvée morte le 18 octobre dernier, un mois après que la justice avait ordonné une expertise sur son état de santé. Depuis, le rapport d'autopsie était attendu. Il a été remis ce mercredi, selon les informations de TF1info. Et il impute le décès à "une septicémie bactérielle aiguë".

La bactérie en cause - Erysipelothrix rhusiopathiae – est "très répandue chez les cétacés en milieu naturel", assure la direction du parc. Le premier examen post mortem s'était révélé non conclusif et il a fallu d'autres prélèvements pour aboutir à ce résultat, d'où le délai.

Une forme fulgurante

Si la bactérie a été identifiée, les examens n'ont pas permis de déterminer son origine. Plusieurs hypothèses sont sur la table : la qualité de l'eau, l'alimentation ou les oiseaux qui se posent autour des bassins. "Elle avait été testée 48 heures avant son décès et cette bactérie n'était pas présente", assure le parc.

Dans une publication du réseau Cétacés, le vétérinaire Frank Dupraz décrit deux types de contamination pour cette bactérie chez les orques et les dauphins : une forme aiguë asymptomatique mortelle en quelques heures et une forme cutanée avec des lésions visibles. "Moana a été atteinte par la forme grave, 48 heures avant, elle allait bien", précise le Marineland.

Une expertise toujours en cours sur les trois dernières orques

Les autres cétacés ont été testés, mais ils n'ont pas été contaminés. "Toutes les mesures possibles pour surveiller et prévenir la maladie ont été prises, notamment la vérification des taux d'anticorps pour déterminer le niveau de protection immunitaire, ainsi que des contrôles microbiologiques du poisson et un plan d'hygiène stricte", assure la direction.

L'expertise déclenchée par les services de l'État est toujours en cours, et le transfert des trois derniers orques (Inouk, Wikie et Keijo) est gelé en attendant les résultats de celle-ci, tel que l'a ordonné mi-janvier le tribunal de Grasse. Un exercice de simulation d'évacuation organisé en janvier avait créé l'émoi chez les défenseurs de la cause animale, qui craignaient une évacuation en catimini des orques vers le Japon.

Si celui-ci est gelé en attendant l'expertise, il est évidemment toujours sur la table. Car à partir de 2026, la loi interdit la détention de cétacés en France. "Or, un transfert d'orques, ça ne peut pas s'organiser la veille pour le lendemain", commente-t-on à Antibes.

En janvier, le parc du Marineland avait assuré à TF1 que les trois cétacés ne seraient pas vendus. "Il est de notre responsabilité d'identifier et d'évaluer toutes les options possibles pour assurer les meilleures conditions d'hébergement et de bien-être pour ces animaux", avait précisé la direction.