INFO TF1 - "Planter un milliard d'arbres" : le premier bilan du gouvernement

Cinquante millions d'arbres ont été plantés depuis la promesse d'Emmanuel Macron fin 2022 de renouveler la forêt française en dix ans. Accusé par des associations de couper des arbres sains, le ministère de l'Agriculture a transmis les chiffres de son premier bilan à TF1. Selon lui, seules des forêts mourantes, des peuplements pauvres et des zones vulnérables ont été rasées pour planter les nouvelles cimes.

En octobre 2022, quelques semaines après les terribles incendies de l'été qui avaient fait disparaître 72.000 hectares de forêt, Emmanuel Macron avait annoncé un nouvel objectif à l'échelle du territoire : planter un milliard d'arbres d'ici à dix ans, c'est-à-dire "renouveler 10% de notre forêt". Et mobiliser 8 à 10 milliards d'euros pour le faire sur cette période dans le cadre de France Relance. Dix-mois plus tard, où en est-on ?

Cinquante millions d'arbres ont été plantés, confirme le ministère de l'Agriculture (MASA) à TF1info, un chiffre évoqué jeudi par l'association Canopée. Plus précisément, toujours selon le ministère, 36.000 hectares ont été plantés dans les forêts privées (75% des forêts françaises) et 10.000 hectares dans les forêts qui appartiennent à l'État. Sachant que, selon les mélanges d'espèces, on compte entre 800 et 1600 plants à l'hectare.

L'objectif ambitieux de planter un milliard d'arbres, ce n'est pas la création de nouvelles forêts Ministère de l'Agriculture

Mais selon Bruno Doucet, chargé de campagne pour l'association Canopée et qui a participé cette semaine à la restitution, par le MASA, des premières données, "10.000 hectares de forêts saines et bien portantes ont été rasées pour planter des arbres sur ces surfaces, soit environ 15 millions d'arbres". De même source, 6500 hectares "de coupes rases [l'abattage de la totalité des arbres d'une parcelle, NDLR] ont été réalisées en zone Natura 2000", des sites naturels protégés.

Qu'en est-il ? Interrogé par TF1, le ministère de l'Agriculture a partagé son premier bilan. Il précise d'abord qu'il s'agit bien de "renouvellement forestier" : "L'objectif ambitieux de planter un milliard d'arbres, ce n'est pas la création de nouvelles forêts. C’est l’obligation de renouveler 10% des forêts existantes qui sont menacées par le changement climatique, explique l'entourage de Marc Fesneau. Si on devait demain planter un milliard d’arbres en dehors des forêts, ce serait 4 ou 5% du territoire à boiser." Et d’ajouter : "Nos forêts subissent une véritable tempête silencieuse et elles vont disparaître à très court terme si on n’intervient pas."

Donc pour planter ces arbres, on en coupe, à destination de l'industrie du bois ou de la filière de bois-énergie. "Bien sûr que c'est du renouvellement, mais pour le grand public, ça prête à confusion puisqu'on lui dit qu'on va planter un milliard d'arbres", réagit Bruno Doucet.

Trois catégories de parcelles éligibles à replanter

Coupe-t-on des "arbres sains" ? Selon le ministère, non. "On ne vise pas des forêts en bon état", assure l'entourage de Marc Fesneau. Trois critères permettent d'être éligible à l'argent de France Relance, pour les propriétaires privés comme pour le public.

Ainsi, il est possible de couper pour replanter si :

- La forêt est "dépérissante". C'est par exemple le cas d'une partie des arbres dans le Grand Est qui, affaiblis par des sécheresses à répétition, sont dévorés par les scolytes, des insectes ravageurs.

- Le peuplement est "vulnérable". Quand on considère par exemple que les parcelles seront les prochaines à subir des attaques parasitaires et que les essences ne sont pas adaptées à une augmentation drastique des températures et à l’augmentation des sécheresses.

- Le peuplement est "pauvre". "Quand il y a peu d'espèces dans la parcelle ou quand elles ne sont pas adaptées au changement climatique", précise le ministère de l'Agriculture.

"Peuplements pauvres" ou forêts saines ?

Selon le MASA, "92% des dossiers financés sont des forêts sinistrées ou des peuplements pauvres." Pas de forêts saines, donc. Mais selon Canopée, les deux dernières catégories posent un problème.

D'abord, "le peuplement vulnérable". "Ce terme ne veut rien dire, estime Bruno Doucet. Les arbres ont de grandes capacités d'adaptation au changement climatique. Et cela dépend aussi dans quel scénario climatique on se place : +2 ou +4 degrés, ce n'est pas la même chose. Il suffit qu'un propriétaire privé dise que sa parcelle est vulnérable au changement climatique pour qu'il la rase et plante des arbres adaptés… aux usages industriels."

Ensuite, le "peuplement pauvre" : "C'est ça qu'on appelle nous, des forêts saines, explique Bruno Doucet. Selon le gouvernement, un peuplement est considéré comme pauvre si sa valeur est inférieure à trois fois le coût du reboisement. C'est le cas de 95% des forêts françaises."

La "coupe rase" critiquée

Y a-t-il eu des coupes en zones Natura 2000 ? Oui, répond le gouvernement, puisque des forêts y sont aussi exploitées. Mais selon le MASA, le cahier des charges serait mieux disant par rapport à la situation actuelle puisqu'il oblige les propriétaires forestiers à diversifier les plantations (29% de Douglas, 21% de pins maritimes, 25% de chênes dans les forêts privées ; presque 50% de chênes, 14% de Douglas et 11% de Cèdres de l'Atlas dans les forêts publiques).

Là aussi, Canopée trouve la démarche insuffisante : "Les propriétaires ne sont pas obligés de diversifier avec deux essences complémentaires, et peuvent par exemple prendre deux espèces de pins adaptés aux seuls usages industriels." L'association reproche au gouvernement un dispositif qui encourage la coupe rase versus une autre méthode de sylviculture qui consiste à prélever seulement certains arbres dans une parcelle, pour fournir la filière bois, sans tout raser, ce qui affaiblit l'écosystème de la forêt.

Pour le ministère de l'Agriculture, il s'agit au contraire de renforcer les filières économiques tout en préservant les fonctions de puits et de pompe à carbone des forêts : une fois coupé, le bois, utilisé pour des meubles ou de la construction, va stocker du carbone et permet d'éviter l'usage d'autres matériaux (plastique, béton). "Si on prend l’exemple des forêts du Grand Est, vu leur état sanitaire, elles ne jouent plus leur rôle de puits de carbone et donc il est impératif de renouveler en replantant des arbres qui vont pomper et stocker le carbone", conclut le ministère.