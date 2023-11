INFO TF1-LCI - Sobriété énergétique : le rappel à l'ordre du gouvernement aux maires et aux commerçants

Dans des courriers envoyés aux maires des dix plus grandes villes de France et aux fédérations de commerçants, le gouvernement rappelle les consignes à respecter en matière de sobriété énergétique. Interdiction pour les boutiques chauffées de maintenir leurs portes ouvertes, limitation du chauffage à 19 degrés… ce sont les maires qui doivent faire appliquer ces mesures. Ceux qui jouent le jeu peuvent apposer sur leurs vitrines un macaron "Ici, on applique la sobriété".

S'il n'y a pas cet hiver de tension particulière sur le réseau électrique, la sobriété énergétique reste l'une des priorités affichées du gouvernement. En la matière, France s'est fixée comme objectif de réduire de 30% sa consommation d'énergie en 2030 par rapport à 2012 ; et de 40 à 50% en 2050 par rapport à 2021.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement mise bien sûr sur la rénovation énergétique du bâtiment, mais aussi sur une série de mesures, dévoilées l'an dernier, qui concernent tous les secteurs, notamment les commerces et les bâtiments publics.

Toutefois, l'application de certains dispositifs n'est pas toujours une réalité. Une balade dans les rues commerçantes d'une grande ville suffit par exemple à constater que nombre de boutiques laissent encore leurs portes ouvertes, tout en faisant fonctionner leur chauffage. Idem pour les restaurants avec leurs terrasses.

À l'approche de l'hiver, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, et la ministre déléguée chargée du commerce, Olivia Grégoire, ont donc décidé d'envoyer des courriers de rappel à l'ordre. Public visé : les maires des dix plus grandes villes de France, qui doivent faire respecter interdictions et consignes ; mais aussi les différentes fédérations de commerçants (habillement, alimentation, etc.).

"Sans nouvelles interdictions, contraintes et normes, ce plan de sobriété énergétique nous a permis d'obtenir un résultat inédit : une baisse de 12% de notre consommation combinée de gaz et d'électricité sur les douze derniers mois", écrit ainsi Agnès Pannier-Runacher dans un courrier envoyé au maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, et que TF1 a pu consulter.

Je vous invite ainsi à organiser une campagne d'information et si nécessaire, de contrôle. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique

Aux mairies, la ministre de la Transition énergétique demande d'appliquer, dans les bâtiments publics, "le respect des consignes de température : le chauffage à 19 degrés (voire à 16 degrés en cas d'inoccupation et 8 degrés si l'inoccupation est supérieure à 48 heures)".

Est aussi rappelée l'interdiction, depuis le 5 octobre 2022, faite aux commerces de climatiser ou de chauffer leurs locaux "tout en gardant leurs portes ouvertes". Une mesure que les maires doivent faire respecter dans leurs communes. "Vous avez pleine compétence pour contrôler le respect de ces dispositions, écrit Agnès Pannier-Runacher au maire de Nice, Christian Estrosi. Je vous invite ainsi à organiser une campagne d'information et, si nécessaire, de contrôle."

3000 euros en cas de récidive

Le non-respect de ces règles est théoriquement sanctionné d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 700 euros. La mesure concerne également les restaurants. "Pour ceux qui chauffent tout en laissant leur terrasse ouverte, votre police municipale est habilitée à les verbaliser d'une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros", poursuit-elle. Voire 3000 euros en cas de récidive.

Au niveau national, il n'existe toutefois pas de chiffre du nombre de contrôles effectués depuis un an, ou du nombre de PV dressés. Les différentes municipalités contactées jeudi disent n'avoir aucun élément à communiquer sur ce sujet.

"Afin de s'assurer que les acteurs exemplaires, qui ferment leurs portes pour éviter le gaspillage d'énergie, ne soient pas désavantagés par rapport à ceux qui les ouvrent pour attirer plus de clients, il est nécessaire que les règles soient uniformément appliquées. C'est une exigence d'équité et d'exemplarité", plaide pourtant la ministre.

Le sticker envoyé aux fédérations de commerçants. - Ministère de la Transition énergétique

D'ailleurs, pour encourager les comportements vertueux, et les signaler aux clients, le gouvernement a fait envoyer des macarons "Ici, on applique la sobriété" que les commerçants pourront afficher sur leurs vitrines.

Le courrier a également été adressé au président de la Fédération nationale de l'habillement, à celui de la Confédération générale de l'alimentation en détail, à la Fédération du commerce coopératif et associé.

"Depuis un an, nous avons déjà été alertés à plusieurs reprises par les Français interloqués de voir des commerçants qui ne respectent manifestement pas cette obligation à l'heure où la lutte contre le changement climatique devrait être, pour toutes et tous, une priorité", leur écrivent Agnès Pannier-Runacher et Olivia Grégoire.