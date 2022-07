INFOGRAPHIE - "Jour du dépassement" : regardez l'évolution préoccupante de cet indice au fil des années

Ce jeudi 28 juillet n'est pas un jour comme les autres. Il marque le "jour du dépassement", c'est-à-dire la date à laquelle "l’humanité a consommé l’ensemble de ce que les écosystèmes peuvent régénérer en une année", selon la définition de Global Footprint Network, qui se charge de calculer cet indice. Mais comment cette échéance annuelle a-t-elle évolué au fil des décennies ? Sans surprise, elle se situe de plus en plus tôt, signe que les ressources terrestres sont loin d'être illimitées...

En décembre entre 1971 et 1975, septembre en 2000 et 2004, août entre 2005 et 2017.... en 2022, c'est au mois de juillet que se situe ce jour symbolique. On peut cependant remarquer des périodes plus calmes, toutes provoquées par un contexte spécial. En 2020, l'épidémie de Covid-19 a plongé le monde en confinement. Le ralentissement exceptionnel du modèle économique explique cela, notamment grâce à la réduction des émissions de CO2 et à une moindre déforestation dans le monde. En 1973 et 1979 se sont déroulées deux importantes crises énergétiques. Quant à 2008, c'était au tour de la crise financière des subprimes.