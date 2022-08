INFOGRAPHIES - L'ampleur des incendies détectés cet été en France et en Europe en cartes

En France, ce sont quelque 7475 anomalies thermiques qui ont été recensées entre le 1er juillet et le 15 août 2022 : 4628 en juillet et 2847 sur la première moitié du mois d'août. En comparaison, la Nasa en avait dénombré 1432 sur la même période en 2021. Ces 7475 détections ne constituent cependant pas autant d'incendies distincts. Il peut s'agir d'un seul et même feu qui s'est étendu aussi bien dans le temps que dans l'espace et qui a été capturé plusieurs fois.

Les incendies les plus importants cette année sont ceux de Landiras - avec 21.400 hectares partis en fumée - ainsi que celui de la Teste-de Buch, en Gironde, avec 7000 hectares brûlés. Du côté de l'Aveyron, ce sont 1360 hectares de végétation qui ont disparu et plus de 100 dans le Jura. À Baugé en Anjou, 1400 hectares sont partis en fumée. Du côté de la Bretagne, on décompte 2000 hectares carbonisés par les flammes dans les Monts d'Arrée et 400 dans la forêt de Brocéliande.