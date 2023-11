Inondations : le changement climatique intensifie les précipitations, pointe une étude

D'après une étude publiée par le CNRS, le changement climatique exacerbe les inondations qui ont frappé la France et l'Europe ces dernières semaines. Selon les auteurs, lors d'intempéries comme la tempête Ciarán, les précipitations peuvent être 15% à 30% plus élevées que lors du siècle précédent.

C'est presque devenu une triste habitude. Depuis ce lundi, et jusqu'à mardi 28 novembre, le Pas-de-Calais est placé en vigilance orange par Météo-France pour un risque de crues, en raison des pluies qui affectent le département, dont les sols sont toujours saturés par les nombreuses précipitations des dernières semaines. Et selon les scientifiques, le changement climatique a bien sa part de responsabilité : il y a quelques décennies, de tels événements auraient provoqué moins d'intempéries.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs du CNRS ont analysé les inondations des dernières semaines en France et en Italie, notamment provoquées par les tempêtes Ciarán et Domingos, et les ont comparées avec des événements similaires survenus entre 1979 et 2000. S'ils constatent des "changements de températures" dans les régions analysées, avec jusqu'à "+3°C dans le nord de la France, le Benelux et les Alpes", ils remarquent aussi que les "conditions sont plus humides" aujourd'hui.

Les inondations ? Un événement inhabituel pour lequel le changement climatique causé par l'homme a joué un rôle important. Davide Faranda, co-auteur de l'étude

Ainsi, de tels événements connaissent "une augmentation de 1 à 3 millimètres" de pluie "par jour", soit "15% à 30% de précipitations supplémentaires", comme "le long des côtes atlantiques françaises", écrivent-ils. Forcément, il est plus difficile pour les sols d'absorber ce surplus de pluie, ce qui contribue aux inondations. "Nous interprétons les inondations de l'automne 2023 en France et en Italie comme un événement inhabituel pour lequel le changement climatique causé par l'homme et la variabilité climatique naturelle ont joué un rôle important dans la survenue du phénomène", analyse Davide Faranda, l'un des auteurs de l'étude, sur les réseaux sociaux.

Les chercheurs constatent aussi que de tels événements surviennent plus fréquemment dans l'année. À la fin du XXe siècle, les inondations se produisaient "généralement en février et avril", alors qu'elles sont désormais "plus fréquentes en mars, novembre et décembre", écrivent-ils.

Cette étude n'est d'ailleurs pas la seule à faire le lien entre des fortes pluies et le changement climatique. Des travaux publiés ce lundi par l'Institut de Potsdam (Allemagne) pour la recherche sur l'impact climatique montrent que les épisodes de très fortes pluies pouvant conduire à des inondations catastrophiques, deviennent de plus en plus fréquents et intenses à mesure que la planète se réchauffe. Le phénomène est lié au fait que l'air chaud peut contenir davantage de vapeur d'eau, expliquent les auteurs, qui avertissent : les conséquences "pourraient être bien pires que nous le pensions".