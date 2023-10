Inondations par ruissellement : ce risque encore trop méconnu des Français

L'inondation par ruissellement fait partie des quatre mécanismes qui peuvent provoquer une inondation en France avec le débordement d'un cours d'eau, une remontée de nappe phréatique et une submersion marine. Elle peut survenir dans des zones montagneuses ou en plaine et dans les villes comme dans les campagnes. Ces inondations interviennent lors de pluies de très forte intensité sur un temps court ou lors d'un cumul important d'eau sur plus jours, poussant à saturation la capacité d'absorption des sols.

Le phénomène est aggravé dans les zones urbaines où les surfaces imperméabilisées sont importantes et la végétation plus faible, mais également par les sécheresses, qui réduisent la capacité d'absorption du sol. Le site gouvernemental Georisques précise aussi que "la suppression d'espaces naturels de rétention et de ralentissement des eaux de ruissellement pluviales induite par l'évolution des pratiques agricoles et forestières a un rôle important dans la formation, l'aggravation et la dynamique du ruissellement". Ce type d'inondation, qui s'accompagne souvent de coulées de boue et de glissements de terrain, est difficile à prévoir en raison du caractère imprévisible des pluies très intenses et très localisées.