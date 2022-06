Inspirations locales : comment appréhender la conduite d’un véhicule électrique et consommer moins ?

La progression constante de leur part de marché en France (+46 % en 2021 par rapport à 2020*) comme dans le monde confirme que les voitures électriques ne sont plus une exception dans le paysage automobile : nombreux sont les nouveaux acquéreurs à avoir franchi le pas ces derniers mois — le renchérissement du coût des carburants traditionnels n’y est pas étranger. D’autres hésitent encore, s’interrogeant sur les différences éventuelles de conduite. Afin de les aider à se familiariser avec les performances des véhicules électriques et optimiser leur confort au volant, la concession Hyundai de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme a décidé d’offrir 2 h d’écoconduite à ses clients — cela, grâce à un partenariat avec Azur 63, une auto-école locale.

Azur 63 peut se prévaloir d’une authentique expertise en la matière : elle est, en effet, précurseur pour l’apprentissage direct sur un véhicule 100 % électrique, le Hyundai Kona. Un choix lié à sa simplicité d’utilisation et qui anticipe l’évolution de la société : les députés européens venant d’interdire la commercialisation de véhicules thermiques ou hybrides dès 2035, apprendre à conduire et passer son permis de conduire sur une voiture électrique a de plus en plus de sens.