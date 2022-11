Inspirations locales : comment optimiser la consommation de son véhicule électrique ?

Les avantages du moteur électrique sur le moteur thermique sont connus : le rendement énergétique de l’électricité est environ 4 fois supérieur à celui d’un carburant issu d’une source fossile épuisable — dont le coût est de surcroît plus élevé… et orienté à la hausse. Ainsi, en tablant sur la consommation moyenne d'une voiture particulière essence en 2020 (6,8 l/100km*) au prix affiché pour du SP95 en septembre 2022 (1,51 €/l**), 100 km reviennent à 10,27 €. Dans le même temps, si une électrique consommera en moyenne 15 kWh/100 km, le coût pour effectuer 100 km dépendra de la puissance de la borne de recharge, de l’abonnement souscrit ou du lieu de charge. Chez soi, au tarif réglementé (0.1740 €/KWh au 01/10/2022***), il reviendra 2,61 € ; en extérieur, de 0 à 11 €***.

Mais la facture peut encore diminuer en recourant à des astuces épargnant autant sa batterie, l’électricité que le compte en banque. Pour l’illustrer, la concession Hyundai de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a mis au défi trois équipages de parcourir à bord d’un Hyundai KONA 100 % électrique les 103 km reliant Saint-Malo à Avranches (via le Mont-Saint-Michel) en consommant le moins possible. Résultats ? En suivant scrupuleusement des gestes d’éco-conduite, le trajet le plus économe a consommé 11,1 kWh contre 15 kWh pour le plus énergivore, soit 35 % d’économie ! On imagine l’impact sur une plus longue distance…