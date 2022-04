Inspirations locales : et si l’hydrogène était l’alternative aux carburants ?

Pour l’automobiliste, les bénéfices d’un véhicule alimenté à l’hydrogène sont nombreux. Si le mode de restitution d’énergie change, il s’agit toujours d’un véhicule électrique : on retrouvera donc d’appréciables sensations de conduite, comme le silence. À cela, s’ajoutent quelques avantages. Dans le cas de la Hyundai NEXO par exemple, l’autonomie est considérablement accrue : 666 kilomètres (WLTP) et le meilleur rendement au monde pour un véhicule à pile à hydrogène. Question “recharge”, il n’y a pas photo non plus par rapport à une électrique standard : le ravitaillement en hydrogène ne prend que 5 minutes, soit le même temps qu’un plein d’essence. Enfin, il n’y aucune émission avec les motorisations à hydrogène ; on pourrait même boire l’eau qui sort de l’échappement… même si ce n’est pas à reproduire ! L’hydrogène a une voie toute tracée devant lui…

