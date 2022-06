Inspirations locales : pourquoi choisir l’électrique pour équiper les flottes d’entreprise ?

Directeur général de Hyundai Riviera Car Center à Nice dans les Alpes-Maritimes, Stéphane Julienne n’a pas attendu pour proposer des partenariats à des entreprises de la Côte-d’Azur. Encore réticentes à opérer la “bascule“ vers l’électrique en 2016, celles-ci se sont enthousiasmées de la sortie du Hyundai KONA Electric en 2018, un modèle à la fois performant et abordable. C’est le cas de SAP Labs France, dont le président Hanno Klausmeier était justement à l’affût pour ses collaborateurs d’une solution efficace et respectueuse de l’environnement. Convaincu que le véhicule électrique était indispensable pour réduire l’empreinte carbone, il avait lancé dès 2014 un programme interne visant à convertir l’ensemble de son parc automobile à l’électrique, offrant même des formations durant cette transition ainsi qu’un accompagnement pour la charge à domicile.

Résultat ? Depuis 2019, son entreprise ne propose plus de véhicule thermique à ses collaborateurs et a acquis une cinquantaine de Hyundai. Son retour positif a eu pour effet de convaincre l’Agglomération de Nice, entre autres institutionnels. "Le grand mérite du groupe Hyundai, ajoute Hanno Klausmeier, est d’avoir facilité le chemin de la voiture électrique dans ce segment de marché. Ils étaient absolument précurseurs !"

Il est vrai que Hyundai a démocratisé le véhicule électrique avec des voitures parmi les plus efficientes du marché : IONIQ Electric dès 2016 et KONA dès 2018, qui a permis de faciliter les trajets longs grâce à sa grande autonomie. Aujourd’hui, il est ainsi possible d’effectuer un trajet long en IONIQ 5, soit de 1000 km par autoroute, avec seulement deux à trois étapes pour recharger. Non seulement la technologie 800 V permet la recharge à 80 % en moins de 20 minutes, mais le conducteur dispose d’appréciables aides à la conduite comme le régulateur de vitesse, le régulateur adaptatif ou le maintien dans la voie. Bref, tout ce qu’il faut pour conquérir de nouvelles routes… et de nouveaux clients.