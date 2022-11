Inspirations locales : quelles alternatives aux utilitaires et camionnettes pour les livraisons de courte distance en ville ?

En s’adaptant aux enjeux de mobilité contemporains, les grandes métropoles procèdent à une sorte de "redistribution des cartes" sur leur voirie : il faut désormais composer avec la mise en place de voies réservées aux vélos, aux transports en commun, etc. — et ce, à périmètre d’espace routier urbain globalement inchangés. De fait, l’automobile doit, dans les centres urbains, céder un peu de sa place ce qui entraîne, par endroit, des congestions jusqu’alors inédites, mais logiques. Les modifications de circulation bousculent le quotidien et il faut du temps pour que les nouveaux équipements soient opérationnels, tout comme les nouvelles habitudes de déplacement soient effectivement intégrées. En attendant, dans certaines villes, le temps passé dans les embouteillages s’est accru, en témoigne les données de circulation collectées (anonymement) par le système de navigation GPS TomTom. À Paris, par exemple, en septembre 2022, les automobilistes ont passé un total de 36h57* au volant, dont 14h57* dans les bouchons — le trajet s’allongeant de 68 %* aux heures de pointe.

Pour les professionnels utilisant camions, camionnettes ou utilitaires pour effectuer des livraisons en ville sur un kilométrage limité, ce temps perdu s’avère d’autant plus préjudiciable. C’est pourquoi l’initiative de la concession Hyundai Paris X mérite d’être examinée de près, voire répliquée à grande échelle. En partenariat avec la start-up de cyclo-logistique Diligo, le concessionnaire effectue depuis 6 mois 80 % de ses livraisons — pièces détachées telles que portières, jantes, etc.— en vélo-cargo 100 % électrique. Les avantages sont nombreux.