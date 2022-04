Inspirations locales : un marché en circuit court dans une concession automobile, c’est possible !

Une philosophie qui l’incite voilà deux ans à réfléchir à une application locale concrète : "Comme tout le monde, le développement durable me parle, explique-t-il. J’étais persuadé qu’il était possible, à mon petit niveau, d’y intégrer l’univers de la voiture que certains pensent pourtant incompatible avec ce concept." Lionel Gemelli propose alors au réseau locavor.fr d’Orange (qui fédère des producteurs locaux, limite les intermédiaires et lutte contre le gaspillage en ne récoltant que ce qui a été commandé au préalable) de tenir son marché chaque semaine dans sa concession Hyundai. "Cela tombait bien : ils étaient en recherche d’un lieu. Bien entendu, c’est une démarche totalement gratuite de notre part : on crée avant tout du lien social en mettant à disposition notre espace pour qu’ils puissent vendre leurs bons produits régionaux en circuit court."

Ce partenariat inédit a, au départ, surpris tout le monde : "Aller dans un endroit où il y a de l’activité polluante pour acheter des produits bio, cela peut paraître contradictoire", sourit Lionel Gemelli. Il a donc fallu faire un gros travail avec les 70 producteurs locaux et leurs clients. "Et ils se sont aperçus que nous étions des gens du crus, aimant consommer local, respectueux du monde paysan. Certains pensaient que l’on n’allait dans une concession que pour acheter ou pour faire réparer une voiture, d’autres ont découvert nos superbes modèles et leur panel de motorisations ahurissants entre essence, hybride, électrique ou hydrogène." Bref, un partenariat gagnant-gagnant permettant aux producteurs de vivre mieux et aux consommateurs de savourer des produits bio avec des empreintes carbone très faibles.