Qu'est-ce que la houle, ce phénomène dangereux à l'origine de noyades ?

"Le vent va produire une onde de choc sur la mer, ce qui va créer des ondulations sur l'eau. Plus ces ondulations reviennent vers le littoral, moins la mer est profonde et plus les vagues deviennent grandes", explique Frédéric Candaten. "De 15 à 20 centimètres d'ondulations au large, on peut arriver à des vagues de plus de 1.50m sur les plages." Le secteur de Palavas-les-Flots est moins impacté par ce phénomène, car la commune se situe à l'intérieur du golfe. À l'inverse, à Valras-Plage et Vendres, la SNSM prévoit "entre 50 et 90 centimètres de vagues, voire plus."

Pour éviter tout accident, tous les sauveteurs sont actuellement en poste et "une prolongation des heures de surveillance jusqu'à 20 heures et envisagée sur la plage de Palavas-les-Flots", explique le chef de plage de la SNSM. Il conseille aux vacanciers de se baigner uniquement sur les zones surveillées et de ne pas aller nager seul en mer. "Si vous êtes fatigué ou mauvais nageur, il vaut mieux rester sur la plage."

En effet, la houle peut créer d'importants courants qui risquent d'attirer les individus vers le large et vers le fond. Dans ce cas, il est conseillé de "faire la planche sur le dos" plutôt que de lutter et s'épuiser. Selon Frédéric Candaten, c'est la fatigue qui "occasionne la noyade ou du moins, un début de noyade."