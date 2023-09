Interdiction des trajets courts en avion : seuls 2,5% des vols intérieurs finalement supprimés ?

Les liaisons qui ont été ciblées sont au nombre de trois : celle entre Bordeaux et Paris-Orly, celle qui relie Nantes à Paris-Orly, et la dernière entre Lyon et Paris-Orly. Notons, comme l’a fait Le Monde, que plus ou moins 500.000 passagers sont concernés à l’échelle d’une année, sur les 16 millions qui effectuent des vols intérieurs (soit 3,1%).