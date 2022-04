Inde : la canicule entraine une pénurie d'électricité, "l'une des combinaisons les plus mortelles"

L'été a commencé bien plus tôt que prévu cette année en Inde et les conséquences n'ont pas fini de se faire ressentir. Alors qu'une violente vague de chaleur touche toute l'Asie du Sud, impactant des millions d'habitants, la demande énergétique a grimpé de manière exceptionnelle, provoquant coupures d'électricité et situation de pénurie.