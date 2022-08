Comment le changement climatique modifie le goût (et le prix) du vin

Quelles sont les conséquences de cette accélération sur le goût des vins ?

La vigne, c'est comme la bonne cuisine : il faut une cuisson douce et lente. Si vous mettez le four à fond, cela va cuire plus vite, mais vous n'aurez jamais la cuisson attendue. Or, ce qui fait l'équilibre d'un vin blanc, ce sont ses arômes, sa rondeur, son acidité, sa fraîcheur. Si nous attendons trop longtemps avant les vendanges, il n'y aura plus d'acidité dans le raisin, trop de sucre, et donc trop d'alcool. Cela donnera un vin déséquilibré. Le phénomène est le même pour le vin rouge, avec un goût plus cuit qui manquera d'acidité.

D'autant que la sécheresse ne doit pas aider...

Tout à fait. En France, les vins d'appellation n'ont pas le droit à l'irrigation, alors leurs racines plongent au plus profond du sol pour récupérer de la fraîcheur. Mais lorsqu'il y a trop de sécheresse, comme actuellement, les vignes souffrent, ce qui provoque un stress hydrique : elles se bloquent. Le raisin ne se développe plus pour atteindre sa maturité, les feuilles sèchent, et cela donne une production beaucoup plus petite.