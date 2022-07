Incendies : sécheresse et départs en vacances, un "cocktail explosif"

Depuis le début du mois de juin, les incendies se multiplient et font leur apparition particulièrement tôt dans la saison, est-ce là une manifestation du changement climatique ?

Il faut désormais se dire que l’expression de "saison des feux de forêt" est obsolète. Aujourd’hui, on a des feux du 1er janvier au 31 décembre, notamment dans les zones les plus touchées comme la Gascogne, la Corse, et plus globalement tout le sud de la France. Mais dorénavant, on a également des incendies dans des zones dans lesquelles on n’avait pas l’habitude d’en avoir, comme le Centre-Val de Loire, la Bretagne, le nord de la France, la Bourgogne-Franche-Comté. Même dans les Vosges, les feux de forêt se déclarent désormais dès les mois de mars ou d'avril, ce que l’on ne connaissait pas auparavant. C’est un phénomène qui touche d’ailleurs toute l’Europe. L’Allemagne a connu des incendies au printemps, nous sommes même partis en renfort en Suède sur des feux. Et ceci est la conséquence directe du réchauffement climatique.

Le changement climatique a rendu les incendies plus agressifs, plus violents et plus virulents avec des "sautes" (déplacement des flammes, ndlr) qui peuvent non seulement se faire d’avant en arrière, mais également de façon latérale, désormais. La végétation est tellement sèche que quand un feu part, il part de manière très violente. Nous sommes aujourd’hui au début du mois de juillet et nous sommes dans une situation que l’on observe normalement fin août lors d’années très sèches. Par ailleurs, les feux peuvent être de plus en plus importants parce qu’aujourd’hui nous manquons de ressources pour notre contrat opérationnel. Nous étions habitués à œuvrer sur des zones géographiques limitées, comme l’arc méditerranéen, la Corse ou en Gascogne, avec un nombre de camions et d’hydravions donnés. Mais actuellement, nous devons œuvrer sur toute la France et cela nous demande plus de moyens.