Changement climatique : de la disparition des glaciers, naissent de nouveaux mondes à protéger

C'est le rôle du projet Ice&Life basé en Haute-Savoie en France. Dans cette région, les glaciers ont perdu 30% de leur surface depuis 1850, mais ont aussi laissé place à de nouvelles forêts, prairies, lacs ou zones humides. "Le message numéro un, c'est qu'il faut empêcher les glaciers de fondre et appliquer les Accords de Paris pour stabiliser le climat pour les sauver (...) mais l'enjeu est aussi de protéger ces nouveaux écosystèmes, à très haute valeur", souligne pour TF1info Jean-Baptiste Bosson, glaciologue et coordinateur du projet Ice&Life. Avec son équipe, il étudie les retraits glaciaires aux quatre coins du monde, mais plus particulièrement dans le massif du Mont-Blanc, et œuvre à la protection des nouvelles étendues qui se créent et qui pourraient, à terme, attirer les convoitises d'entreprises ou de domaines skiables en raison des espaces, de l'eau ou des minerais qu'elles recèlent.

"Ces écosystèmes ont une très haute valeur pour plusieurs raisons. La première, c'est pour la biodiversité et par rapport à leur naturalité. Ce sont des écosystèmes 'bébés' qui émergent et en France, il ne reste pas beaucoup d'écosystèmes intacts où on n'a pas mis un coup de pelleteuse, où il n'y a pas d'engrais chimiques ou des retombées de pollution", explique le scientifique. "On a des lacs, des rivières, des zones humides, des forêts, des pelouses, des zones minérales de montagne qui sont en train de naître. Ce sont des écosystèmes qui sont extraordinairement intacts et préservés. Et au fur et à mesure qu'ils se développent, la vie arrive, les sols se forment, des plantes se développent, des insectes, des vertébrés s'y installent", poursuit-il.

Des écosystèmes qui deviennent des "sanctuaires, des refuges pour la biodiversité" qu'il faut préserver "plutôt que de les voir comme des zones à artificialiser où l'on peut couler plus de béton", prévient le glaciologue. Ainsi, dans le Mont-Blanc, près de glaciers comme ceux de Tré-la-Tête ou d'Argentière, des espèces rares, parfois en voie de disparition, ont colonisé ces espaces préservés. Le lagopède alpin, une sorte d'oiseau qui ressemble à une petite perdrix des neiges et est en voie d'extinction, a ainsi pu les coloniser. "Ça montre que ce sont des refuges pour cette espèce qui est très fortement impactée par le changement climatique, la chasse et la surfréquentation en montagne. Et préserver ces zones, c'est préserver un sanctuaire pour ces espèces", plaide Jean-Baptiste Bosson.