26 jours sans pluie en France : "Le mois de mars est le dernier pour recharger les nappes phréatiques"

On a enregistré seulement deux séries plus importantes sans pluies consécutives : une de 28 jours entre octobre et novembre 1978, et une autre de 31 jours, entre mars et avril 2020. L'état des sols, qui sont plus secs que la normale et qui commencent à s’assécher, est inquiétant. On est aujourd’hui dans une situation que l'on devrait rencontrer normalement au milieu du mois d’avril, ce qui veut dire que l’on a deux mois d’avance.