"Entre la sécheresse et la canicule, les volumes de vin vont être faibles"

Depuis plusieurs semaines, la canicule et la sécheresse s'abattent sur les vignes françaises, au plus grand désarroi des viticulteurs. Après une année 2021 marquée par un épisode de gel intense au printemps, le secteur craint désormais une récolte 2022 en demi-teinte en raison des conditions climatiques.

"La canicule est mauvaise pour les vignes", résume à TF1info Amélie Petit, responsable du développement au sein de l'association Vignerons Engagés, au moment où la France connaît sa quatrième vague de chaleur de l'été. "À cause des températures élevées, le raisin est mûr plus tôt, ce qui entraîne des décalages de maturité", explique-t-elle. "Les arômes, créés plus tard, n'ont dès lors pas le temps de se développer dans le raisin. Ce qui cause une perte de la qualité du vin."