Glacier effondré en Italie : "On ne peut pas imaginer contrecarrer ce type d’écroulement"

Comment expliquer ce qu'il s'est passé dimanche dans les Alpes italiennes ?

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose avec certitude. On peut faire des hypothèses. Pour en parler, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le sommet de la Marmolada est situé sur un versant orienté au nord. C’est un petit appareil glaciaire qui se trouve à des altitudes relativement élevées (3100-3300 m), qui font office de zones d’accumulation des glaciers. À cet endroit, la neige qui tombe pendant l’hiver ne fond pas intégralement l’été suivant. La glace peut donc s'y former. Conséquence directe : en théorie, il y a peu de fonte.

Par ailleurs, la glace peut avoir plusieurs températures. Lorsqu'elle est à 0°C, on dit qu'elle est tempérée. Plus on monte à des attitudes élevées, plus elle a tendance à être froide (entre -15 et -18°C au sommet du Mont Blanc par exemple).

Au cours des dernières semaines – et plus généralement au cours des dernières années – on observe de la fonte à des altitudes de plus en plus élevées. Les zones d’accumulation des glaciers se réduisent. Avec le réchauffement climatique, il y a tendance à avoir de plus en plus de fontes, là où 30 ou 40 ans plus tôt elle n'était que très épisodiques. L'eau de fonte peut s'infiltrer à l’intérieur des glaciers, surtout via des réseaux de crevasses. Pas supposée se trouver là, elle a alors un impact sur la déformation de la glace et l’écoulement du glacier.

De même, ce réchauffement peut faire passer d'un régime de glace froide à une glace tempérée. Le cas échéant, cela a aussi une influence sur le comportement du glacier. La glace froide est collée au lit rocheux sous-jacent et l’écoulement se fait uniquement par la déformation du matériau. En revanche, avec de la glace tempérée, le glacier s'écoule aussi par glissement. Or, celui-ci est amplifié par la présence d'eau à la base de celui-ci.

La catastrophe de dimanche a probablement été causée par une conjonction de tous ces facteurs. En d'autres termes, c'est un enchaînement de plusieurs phénomènes qui pourraient en être à l’origine. À commencer par des vagues successives de fortes températures (mi-juin, on a par exemple enregistré 12°C au sommet du Mont-Blanc, à plus de 4700 m d'attitude) qui ont entraîné une fonte inhabituellement importante à ces altitudes élevées.