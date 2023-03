"J'aimerais bien que ma bouillabaisse reste sans plastique" : un robot aspire les déchets dans le Vieux-Port de Marseille

"Les déchets descendent de la ville quand il y a des grosses pluies", souligne Geoffroy de Kersauson, président de l'association. "On met en œuvre des politiques pour nettoyer les rues, eh bien là, nous avons des petits systèmes tout simples qui permettent de nettoyer 24h/24 ce qui flotte à la surface du port", fait-il valoir.

Au total, quatre appareils seront déployés pour nettoyer le site durant deux jours, un ballet qui se déroule sous le regard de dizaines de Marseillais curieux. "C'est plein de bon sens. Ce qui m'étonne, c'est de ne pas en voir plus", lance une passante. "C'est génial, c'est un bel objet et c'est amusant de le voir, on dirait un petit bateau ou un petit animal."