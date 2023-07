Jardinage : ces arbres à favoriser (ou à éviter) avec le réchauffement climatique

Avant de commander ses arbres sur Internet, Karine Prunier-Dana, jardinière amatrice, se renseigne toujours sur leur viabilité dans son jardin. "On peut rentrer si on est au bord de la mer ou à la montagne, quel type de terre on a. On peut décrire si on veut des grandes hauteurs ou pas, si on veut certaines couleurs. Et après, on vous propose des plantes adaptées. Le réchauffement, c'est un truc dont je me soucie depuis longtemps. J'avais essayé l'eucalyptus parce que j'aime bien le côté feuillage bleuté, mais aux premières gelées, il n'a pas tenu. J'ai réessayé quelque temps après parce que j'ai vu que les hivers étaient quand même moins violents. Et comme par hasard, il a bien poussé et à chaque canicule, il profite énormément. Donc du coup, il est adapté maintenant", explique-t-elle.