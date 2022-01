JO 2022 : Neige artificielle, montagnes rasées... la catastrophe écologique des Jeux de Pékin

Pour aggraver encore un peu plus le bilan carbone de ces Jeux, la Chine, qui n'est donc pas réputée pour ses domaines skiables, a choisi d'en construire un, soit la réserve naturelle de Songshan à Yanqing. Elle y a abattu plus de 20.000 arbres au cours des dernières années sur l'équivalent de plus de 1000 terrains de football pour installer les pistes de Yanqing, où se dérouleront les épreuves de ski alpin. "Cela fait mal au cœur de voir qu'ils ont rasé la montagne, c'est une forêt de lampadaires, ce n'est pas très naturel", déplore auprès de l'AFP la biathlète Chloé Chevalier.