Jonathan, la doyenne des tortues, fête ses 190 ans

En 2014, la BBC avait consacré un reportage à l’animal, alors accompagné de ses colocataires, d’autres tortues géantes prénommées Myrtle, Fredrika, David et Emma. Aujourd’hui, seuls Fred, David et Emma demeurent sur l’île. Jonathan, lui, reste en bonne santé malgré des pertes de sens liés à l’âge : la vue à cause de la cataracte, ainsi que l’odorat. En revanche, son ouïe reste intacte.

Pour célébrer son anniversaire, les habitants de Sainte-Hélène organisent trois jours de célébrations chez le gouverneur de l'île, qui compte lui offrir samedi ses légumes favoris. À la mort de Jonathan, sa coquille sera conservée et sera exposée à Sainte-Hélène.