Jour du dépassement : ce jeudi, la planète a consommé toutes ses ressources disponibles pour l'année

"Durant les 156 jours qui restent, notre consommation de ressources renouvelables va consister à grignoter le capital naturel de la planète", a précisé Laetitia Mailhes de Global Footprint Network, lors d'une conférence de presse. À ce rythme, il faudrait 1,75 planète pour subvenir aux besoins de la population mondiale, qui ne cesse de grossir. Et le dépassement intervient de plus en plus tôt : il tombait le 11 octobre en 1990, avant d’être ramené au 23 septembre en 2000 puis au 8 août en 2010. En 2020, année marquée par le Covid et le ralentissement de l’activité mondiale, ce jour avait néanmoins été repoussé de trois semaines. Une amélioration qui n'avait été que temporaire.

Pour calculer le jour du dépassement, Global Footprint Network divise "la biocapacité de la planète (la quantité de ressources écologiques que la Terre est capable de générer cette année-là)" par "l'empreinte écologique de l'humanité (la demande de l'humanité pour cette année-là)". Le tout multiplié par 365, le nombre de jours dans l'année.