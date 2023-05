Ressources naturelles : la France dépasse les bornes du bon sens

Également oubliée de la loi en l’état, la préservation de la biodiversité au service de l’agriculture pourrait se traduire par bannir l’importation et l’exportation de produits non issus d’un mode de production régénératif pour les écosystèmes naturels, parce que gagner de l’argent en polluant n’est plus acceptable. Dans le dernier documentaire Sur le Front de Hugo Clément, un agriculteur adepte de l’agroécologie résume crument, mais de manière lucide, la situation actuelle : "En France, on exporte de la qualité et on importe de la merde". Ces postulats apparaîtront comme naïfs aux économistes, mais c’est exactement ce que réclament les scientifiques à l’origine du Jour du dépassement.

Alors que les conflits d’usage de l’eau, des sols, des ressources minérales se multiplient partout dans le monde, quand comprendrons-nous que nous devons ralentir le non-essentiel pour garantir l’essentiel ? Comme le bon sens est un don peu distribué, les nations se sont accordées à établir des règles économiques écocidaires, érigées en religion de l’illusion, pour suppléer leur manque de raison !