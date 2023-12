JOURNAL DE LA COP28 – Bertrand Piccard : "Les écologistes n'ont plus le monopole de l'écologie"

Pendant quinze jours, l'explorateur Bertrand Piccard a raconté pour TF1 Info les coulisses de la COP. Après l'obtention d'un accord, mercredi, à Dubaï, le fondateur de Solar Impulse partage les cinq leçons ramenées du petit émirat. Le Suisse note à la fois un changement de la part des pays producteurs de pétrole, mais aussi une lenteur à agir.

Au bout du suspense, la COP28 organisée à Dubaï a finalement accouché d'un accord mercredi. Le texte inscrit la nécessité d'opérer une "transition hors des énergies fossiles". Un vocabulaire diversement apprécié selon les acteurs (États, ONG, entreprises) mais qui reste inédit.

Pour TF1info, l'explorateur Bertrand Piccard a tenu un "journal de COP" depuis Dubaï, racontant les coulisses des négociations. À l'issue de cette 28ᵉ édition, le fondateur de Solar Impulse, qui a labellisé plus de 1000 solutions pour mettre en œuvre la transition écologique, partage les cinq leçons tirées de cette conférence climatique.

1 – Les pays producteurs de pétrole ont changé de ton

"Un pays pétrolier a réussi la COP la plus importante et la plus ambitieuse depuis la COP21 il y a huit ans à Paris. C'est un signe important. Pour la première fois, les énergies fossiles sont clairement mentionnées en tant que telles. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas de climato-scepticisme de la part des pays producteurs de pétrole. Ils ne nient pas le réchauffement climatique. Ils en sont tous conscients, ils le subissent même de plein fouet.

Mais ils ont des impératifs de court terme qui font qu'ils ne savent pas comment faire : la majorité de leur PIB dépend du pétrole. Ils essaient de retarder l'inéluctable. En face, il y a des pays qui consomment du pétrole, avec des vieilles infrastructures polluantes et qui n'ont pas les moyens de se moderniser. Leur système est basé sur les énergies fossiles, il est archaïque, polluant, mais ils essaient de retarder le plus possible la transition, car même si elle est rentable, ils n'ont pas les moyens pour l'investissement de départ.

C'est intéressant parce qu'à Dubaï, nous avons vu la réalité du monde. Il ne suffit pas d'être quelques-uns dans une pièce pour dire : 'On n'a qu'à arrêter de produire et de consommer'. La réalité du monde est plus complexe."

2 – Un débat mal posé en France

"On l'a encore vu lors de cette COP : les écologistes n'ont plus le monopole de l'écologie. On parle de pollution, de climat et d'émissions même dans les milieux pétroliers. Pour quelqu'un, qui, comme moi, vient du monde de l'écologie dans un contexte franco-suisse, c'est assez surprenant de voir que le langage de la décroissance est totalement inexistant.

C'est l'occasion de réaliser que les débats en France et en Suisse sont très loin des préoccupations du monde. Le monde se préoccupe de l'aide au développement, de la limitation de la pauvreté, de la santé, de l'éducation. On est à des années lumières de nos débats !"

3 – Des projets vertueux partout, mais pas assez de connexion

"Il y a une multitude de projets vertueux disséminés un peu partout dans le monde : des entreprises, des institutions, des groupes, des communautés, des gouvernements locaux et nationaux qui prennent des mesures. Ils travaillent sur la préservation des mangroves, la régénération des coraux, l'électricité solaire, la lutte contre le méthane et la déforestation, etc.

À Dubaï, j'ai rencontré des Indiens qui récupèrent des serviettes hygiéniques pour les recycler dans du matériel du bureau, d'autres recyclent des déchets agricoles pour en faire du contreplaqué pour la construction… à tous les niveaux, des gens agissent. Mais nous n'agissons pas encore de façon suffisamment coordonnée et généralisée pour voir le résultat. C'est comme un écran sur lequel des pixels s'allument, mais ceux-ci ne sont pas encore assez nombreux pour donner une image. Des choses se passent, mais les pixels ne se touchent pas encore. Il faut davantage de connexions pour obtenir des résultats extraordinaires."

4 – Une forme d'attentisme

"A Dubaï, on a aussi vu à quel point tout le monde attend des autres pour obtenir un résultat. Par exemple, tout le monde attendait une sortie du pétrole. Mais il ne faut pas l'attendre pour agir. Ceux qui aimeraient un résultat donné par les autres doivent aussi agir. Aujourd'hui, par exemple, un appel d'offre européen favorise ceux qui font l'offre la moins chère et pas du tout l'offre la plus efficiente, la moins polluante. On prend ce qui est bon marché tout de suite, même si dans dix ans, ça sera plus cher et plus polluant. Je rentre de Dubaï avec une certitude : on peut faire davantage chez nous. Arrêtons d'attendre que les autres agissent. "

5 – Un débat sur le processus onusien

"Aujourd'hui, pour obtenir un accord à la COP, il faut l'unanimité de tous les pays. La moindre opposition menace le texte. Et les négociations destinées à améliorer l'ambition finissent par aboutir à l'inverse : à la fin, c'est le plus petit dénominateur commun qui gagne. Je pense que les décisions devraient être prises à la majorité plutôt qu'à l'unanimité. Cela permettrait d'obtenir des décisions plus ambitieuses et d'aller plus vite.

Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut agir. Nous connaissons toutes les solutions pour agir. Celles-ci sont économiquement rentables. Il faut désormais trouver davantage d'investissements pour mettre la machine en marche."