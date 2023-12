JOURNAL DE LA COP28 – Bertrand Piccard : "Lors de la COP, ce n'est pas seulement le monde politique qui décide"

Depuis Dubaï, l'explorateur Bertrand Piccard raconte les coulisses de la conférence sur le climat. Pour ce 2e épisode, le fondateur de Solar Impulse raconte ses rencontres sur des sujets-clé, comme le développement des énergies renouvelables dans les pays en développement. Le Suisse partage aussi la façon dont il échange avec les décideurs politiques et économiques pour infléchir leurs comportements.

Après le Fonds "Pertes et Dommages" à destination des pays en développement, la COP28 a fait naître deux coalitions : l'une pour tripler le développement des énergies renouvelables d'ici à 2030 et l'autre pour tripler les capacités nucléaires d'ici à 2050. Depuis Dubaï, l'explorateur et psychiatre suisse, Bertrand Piccard, qui a labellisé plus de 1000 solutions pour mettre en œuvre la transition écologique à la tête de sa fondation Solar Impulse, partage son "Journal de la COP" pour TF1.

1. Le moment fort

"Le temps fort de la journée, pour moi, c'est une séance de travail ce matin avec le Premier ministre belge Alexander de Croo et la Première ministre estonienne Kaja Kallas. Nous leur avons présenté les narratifs que nous défendons, à la Fondation Solar Impulse : car il s'agit aussi de changer le vocabulaire pour changer les comportements. Nous utilisons par exemple le mot 'modernisation' plutôt que 'décarbonation' ; 'solution' plutôt que 'problème', et nous défendons la réconciliation entre l'économie et l'écologie. Visiblement, notre discours est utile parce que cet après-midi, le Premier ministre belge a inclus ces termes dans son discours, indiquant qu'il était temps de changer de vocabulaire. C'est l'occasion de nous rendre compte que notre travail est utile."

2. La rencontre de la journée

"J'ai participé à un panel avec des spécialistes de la finance privée (BNP Paribas) de la finance publique (la banque africaine de développement) et des spécialistes de solutions dans l'efficience énergétique (Schneider électrique). C'est intéressant de mettre tous ces acteurs autour de la table pour montrer comment dans les pays en développement, il est possible de mettre en œuvre cette transition écologique en la rendant économiquement rentable, avec des systèmes financiers qui peuvent l'accompagner. C'est une action concrète. Lors de la COP, ce n'est pas seulement le monde politique qui décide. Ce sont aussi tous ceux qui sont dans la société civile et qui sont capables d'amener ces solutions.

Sur le sujet de l'énergie dans les pays en développement, il est illusoire de vouloir faire des systèmes énergétiques centralisés. On le voit bien aujourd'hui : ça laisse 650 millions d'Africains sans électricité. Il faut décentraliser. Et la seule manière de le faire, c'est de développer les énergies renouvelables locales (solaire, biogaz, micro-turbines hydroélectriques dans les rivières, éoliennes). Ces besoins électriques doivent être couverts par une électricité propre et décarbonée, avec un système de financements totalement différent pour les banques : ce ne sont plus quelques dizaines de gros clients, mais plusieurs millions de clients."

3. Le sujet qui fait débat

"Aujourd'hui, deux coalitions ont été lancées à la COP : une coalition de 22 pays pour tripler le nucléaire d'ici à 2050 et une coalition de 117 pays pour tripler les énergies renouvelables d'ici à 2030. Il existe un grand écart entre quelques pays pour le nucléaire et 117 pays qui sont pour le renouvelable. Cela montre la direction que le monde est en train de prendre : celle des énergies renouvelables. La Chine produit chaque année des capacités solaires colossales qui éclipsent totalement ce que le nucléaire pourrait faire. Ce n'est une opinion, c'est une constatation.

Le nucléaire est très clairement aujourd'hui une source de décarbonation de l'énergie, mais la question que tous les pays se posent à la COP est : quel sera le prix de l'énergie nucléaire en 2050 ? On aura triplé les capacités nucléaires mais les prix auront aussi augmenté, notamment en raison des normes de sécurité. Pendant ce temps-là, les prix des énergies renouvelables auront, eux, continué à baisser. Tous ceux qui optent pour les renouvelables se disent que c'est moins cher. Aujourd'hui, le débat sur l'énergie n'est plus un débat de passion et d'émotion, mais un débat sur le prix."

4. Une anecdote qui en dit long

"J'étais dans un panel avec d'énormes sociétés de construction. Ce sont des gens qui investissent des milliards à travers le monde. Mais j'ai été étonné de voir qu'ils ne connaissaient pas des solutions simples qui permettent d'utiliser moins de béton et moins d'acier.

Je leur ai parlé de cette solution qui vient de la multinationale Dramix et développée par la société européenne Bekaert : celle-ci a mis au point un système d'agrafes en acier mélangées au béton qui permet de remplacer les armatures en fer qui coutent cher et consomment énormément d'énergie pour faire du béton armé. C'est une solution qu'on a labellisée avec la Fondation Solar Impulse. Mais c'est fascinant de réaliser qu'aucun de ces gros constructeurs ne connaissent ce système.

Il y a un défaut de connaissance sur les solutions qui existent Bertrand Piccard

Le monde spécialisé continue à tourner en rond avec des anciennes solutions. Ils veulent bien faire mais il y a un défaut de connaissance sur les solutions qui existent. Il y a un fossé entre les outils qu'on a à disposition et ceux qu'on utilise. La COP sert aussi à le combler."